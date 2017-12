Meisje bekneld onder tram

Beknelling

Ter plaatse bleek een meisje onder de tram bekneld te zitten. De brandweer heeft met behulp van hydraulische krikken de tram omhoog gevijzeld waardoor het meisje kon worden bevrijd. Zij is vervolgens met onbekende verwondingen per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanspreekbaar en bij kennis

Een woordvoerder van de brandweer gaf aan dat het meisje aanspreekbaar en bij kennis was. Over de precieze toedracht is op dit moment nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart.