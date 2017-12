Emile Roemer stopt als fractievoorzitter van SP

Roemer neemt na 11 jaar afscheid van de Tweede Kamer. Bijna 8 jaar heeft hij de SP geleid. 'Gisteren heb ik mijn fractiegenoten laten weten dat ik begin januari de Tweede Kamer zal verlaten. Na bijna acht jaar de SP te hebben geleid, is het nu tijd dat een ander het overneemt. Ik ben trots op waar de SP nu staat en wat ik daarin heb kunnen betekenen. In de partijorganisatie, het bestuur en in de fractie heb ik de nieuwe lichting de ruimte gegeven om de volgende stap te zetten in de ontwikkeling van de SP. We zijn uitgegroeid tot een betrouwbare partij die actief is onder de mensen in de buurten én die kan besturen. Er is nog veel meer te doen, maar dat is nu aan de nieuwe lichting. Jonge mensen, die onze traditie van activisme met nieuw elan en nieuwe ideeën voortzetten. Ik geef het stokje met alle vertrouwen aan Lilian door,' aldus Roemer.

Lilian Marijnissen, huidig zorgwoordvoerder van de SP in de Tweede Kamer, is ruim 15 jaar actief in de SP. Ze was jarenlang gemeenteraadslid in haar woonplaats Oss en verwierf landelijke bekendheid als organisator van vele tientallen succesvolle acties met vakbond FNV in de zorg. Marijnissen: 'Ik ben ontzettend trots op Emile en de hele partij is hem veel dank verschuldigd. Emile heeft een grote rol gespeeld in de vernieuwing binnen de SP, en hij heeft de stap naar meer bestuursverantwoordelijkheid durven nemen. Emile is de meest betrouwbare politicus van het Binnenhof en hij krijgt iedereen mee in de richting die hij op wil. Hij heeft de partij ideologisch en organisatorisch verder gebracht. Ik ben heel blij met de steun van de fractie om Emile op te mogen volgen. We gaan Emile missen, we zijn trots op alles wat hij voor ons heeft betekend. Het is nu aan ons om op zijn sterke basis verder te bouwen.'