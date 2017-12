Voetganger tweemaal aangereden door auto

In Hendrik-Ido-Ambacht is woensdagavond een voetganger tweemaal aangereden door verschillende personenwagens. Dit maakte de politie bekend.

Het slachtoffer stak via het zebrapad op de Laan van Welhorst over en werd aangereden door een auto. De man werd door de lucht geslingerd door de aanrijding en kwam op de andere weghelft terecht. Daar kon een tweede auto het slachtoffer niet ontwijken. Hierdoor werd de man voor de tweede keer aangereden.

De bestuurder die het slachtoffer als eerste aanreed, is na de aanrijding doorgereden. De politie is opzoek naar een kleine rode auto. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.