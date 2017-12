Warme dekens voor Groningers in aardbevingsgebied

De dekens zijn gemaakt uit de grote gebreide protestdeken van ruim 500 vierkante meter die voor de zomervakantie door Freek de Jonge werd gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Meer dan 1300 mensen uit alle hoeken van het land droegen een steekje bij aan dit kleurrijke verzet tegen de gaswinning: om de mensen in aardbevingsgebied een hart onder de riem te steken en voor het klimaat.

Warmte voor de kerst

Groninger ‘breiwilligers’ van het eerste uur hebben de enorme deken verwerkt tot kleinere exemplaren die 13 december worden uitgedeeld aan mensen uit Appingedam, Loppersum en Middelstum. Om hen in deze dagen voor de kerst warmte te bieden namens iedereen die heeft meegebreid. Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum deelt de eerste deken uit.

Draagvlak gasvrij groeit

“Het is fijn om deze solidariteit hier nog eens aan de Groningers te kunnen laten zien”, zegt Jorien de Lege, campagneleider Energie van Milieudefensie. "Gelukkig zien steeds meer mensen in dat gas meer kapot maakt dan ons lief is. Ruim 60 procent van de Nederlanders wil dat we minder gas gebruiken. We moeten echt snel zorgen dat iedereen kan overstappen op duurzaam koken en stoken, zodat we in de toekomst een behaaglijk warme Kerst kunnen vieren die niet ten koste gaat van Groningen en het klimaat."