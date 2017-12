Artsen zonder Grenzen: zeker 6700 Rohinghya vermoord in Myanmar

Dit staat voor 71,7% van de in totaal 9000 gestorven Rohingya’s in die periode. ‘De dodenpiek in de laatste week van augustus valt samen met de start van de ‘schoonmaakoperatie’ door de Myanmarese veiligheidsdiensten,’ aldus Sidney Wong, arts en medisch directeur van Artsen zonder Grenzen.

Artsen zonder Grenzen voerde haar onderzoek begin november uit in vluchtelingenkampen in Cox’s Bazaar, in Bangladesh, net over de grens met Myanmar, op 6 locaties. De bevindingen zijn representatief voor 608.108 mensen, van wie 503.698 na 25 augustus waren gevlucht. ‘Het resultaat was verbijsterend, niet alleen hoeveel mensen een familielid waren verloren maar ook de gruwelijke vormen van geweld waarover zij vertelden,’ aldus Sidney Wong.

‘Schoonmaakoperatie’

Het onderzoek van Artsen zonder Grenzen toont aan dat de Rohingya’s gericht doelwit waren van het geweld. De bevindingen vormen tot nu toe de duidelijkste aanwijzingen van het wijdverspreide geweld dat op 25 augustus begon. Die dag begonnen het Myanmarese leger, politie en lokale milities een nieuwe ‘schoonmaakoperatie’ in Rakhine in respons op aanvallen door de Arakan Rohingya Salvation Army, een groep Rohingyastrijders. Sindsdien zijn meer dan 647.000 Rohingya’s van Myanmar naar Bangladesh gevlucht.



‘En dan hebben we nog niet eens met alle vluchtelingen in Bangladesh gesproken. Bovendien kunnen we alleen met overlevenden spreken, maar hoeveel families zijn er niet in geslaagd hier te komen? We hebben verhalen gehoord dat hele families in hun huizen zijn opgesloten en vervolgens verbrand. En mensen vluchten op dit moment nog steeds uit Myanmar naar Bangladesh, en ook zij vertellen dat ze recent slachtoffer waren van geweld. Wij vrezen voor het lot van de Rohingya’s die zich nog steeds in het Maungdaw-district bevinden, helemaal omdat maar een zeer klein aantal onafhankelijke hulporganisaties er toegang toe heeft,’ besluit Sidney Wong van Artsen zonder Grenzen.