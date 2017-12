Voorbijgangers redden leven vader en zoon na auto te water

Twee voorbijgangers hebben woensdagavond rond 19.30 uur op de Molenweg in Oosterland vermoedelijk het leven gered van een automobilist en zijn zoon die in het water belandde.

De 55-jarige bestuurder uit Nieuwerkerk raakte door onbekende oorzaken van de weg en de auto belandde op de kop in de sloot. Een 32-jarige voorbijgangster uit Oosterland belde onmiddellijk 1-1-2 en hield een 34-jarige voorbijganger uit Oosterland tegen om te helpen. Op dat moment riep de 9-jarige zoon in de auto om hulp. De 34-jarige man twijfelde geen moment en sprong in het water. Hij haalde eerst de jongen uit de auto en ging daarna terug om de 55-jarige vader uit de auto te halen. De zoon was licht onderkoeld en werd met de ambulancedienst naar huis gebracht. De vader werd met pijn in zijn rug voor controle naar het ziekenhuis gebracht.