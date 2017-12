OM: Politieman handelde rechtmatig, arrestant overleden

De politieman die op 17 januari dit jaar een arrestant terug zijn cel in duwde, waardoor de arrestant viel en hersenletsel opliep waaraan hij later overleed, handelde rechtmatig. Bij de insluiting wilde de verdachte de cel uitlopen. Dat de politieman de man hierbij belemmerde, is begrijpelijk en geboden. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie na onderzoek door de Rijksrecherche naar het incident in Amersfoort.

Aanleiding voor de insluiting was een melding van overlast bij nachtopvang Kwintes in Amersfoort. De 68-jarige man die de overlast veroorzaakte was dermate onder invloed van alcohol dat de politiemannen, die op de melding waren afgekomen, besloten de man aan te houden voor openbare dronkenschap. Ook op het bureau gedroeg de man zich recalcitrant. Toen hij na de insluiting probeerde de cel uit te lopen, duwde de politieman de man terug zijn cel in. De man viel achterover en was direct daarna niet meer aanspreekbaar. Hij werd overgebracht naar het UMC Utrecht. Op 25 januari 2017 overleed de man.

Naar het oordeel van het Openbaar Ministerie heeft de politieman rechtmatig gehandeld door de man terug de cel in te duwen; het is immers zijn taak om te voorkomen dat ingesloten personen de cel verlaten. Gezien de snelheid waarmee een en ander gebeurde, was er eigenlijk geen andere mogelijkheid dan de verdachte te duwen. De duw was krachtig maar een duw is een relatief lichte geweldsaanwending. Dat de verdachte na de duw nagenoeg rechtstandig achterover zou vallen met het letsel tot gevolg, was niet in redelijkheid te voorzien. Al met al heeft het Openbaar Ministerie besloten om geen vervolging in te stellen en de strafzaak te seponeren wegens ‘rechtmatige geweldsaanwending politieambtenaar’. Alle direct betrokkenen zijn onlangs van deze beslissing op de hoogte gesteld.