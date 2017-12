Man in Sneek door misdrijf om het leven gekomen

In Sneek is donderdagmorgen een man door een geweldsincident om het leven gekomen. Dit maakte de politie bekend.

Hulpdiensten kregen de melding van een incident aan de Johan Willem Frisostraat. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten. De man overleed op de plaats van het incident.

Naar aanleiding van het dodelijke geweldsincident is de politie opzoek naar twee jongen. In een burgernetmelding zegt men te zoeken naar twee donkergetinte jongens, waarvan er een rood petje droeg en de andere een zwarte. Wat hun rol is bij het geweldsincident is niet bekend.