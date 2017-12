Bijna helft zoekt onnodige confrontatie met inbreker ‘s nachts

Ruim een kwart (26,9%) zegt dat ze direct gaan kijken of wat er aan de hand is. Bijna 10% belt eerst nog 112 en gaat vervolgens kijken of er een inbreker rondloopt. Circa 18% van de vrouwen vraagt of hun partner even poolshoogte wil gaan nemen. Coen Staal, voorzitter van de stichting hierover: “Een inbreker zoekt liever niet de confrontatie met de bewoner. Om die reden breekt hij ’s nachts in. Als hij voelt dat hij in het nauw komt en niet meer op tijd kan vluchten, weet je niet wat zijn reactie zal zijn. Een plotselinge confrontatie met een bewoner kan hem er dan toe brengen om geweld te gebruiken. Dat moet je echt altijd proberen te voorkomen.”

Landelijke politie

Ongeveer de helft van de ondervraagden in dit onderzoek, gaat de confrontatie met een eventuele inbreker niet aan. Men belt 112 en blijft in bed liggen luisteren (12%) of maakt veel lawaai en doet het licht aan in de hoop dat de inbreker het hazepad kiest (9,7%). Sybren van der Velden, projectleider woninginbraken van de Landelijke Politie zegt hierover: “Het meest effectief is om eerst 112 te bellen en te melden, met je naam en adres, dat je waarschijnlijk een inbreker in je huis hoort. Wacht enkele minuten, doe dan het licht in je slaapkamer aan en maak lawaai.” Ruim 15% van de respondenten zegt dit te doen. Van der Velden waarschuwt: “Zoek nooit de confrontatie met de inbreker op, ook niet met een verdedigingsmiddel, zoals een knuppel, hoezeer dat ook tegen het rechtvaardigheidsgevoel indruist. Die knuppel kan namelijk ook tegen je gebruikt worden.”

Als er toch ingebroken is

In het onderzoek werd tevens aan de orde gesteld hoe men zou reageren als men ’s ochtends tot de ontdekking komt dat er is ingebroken en er spullen zijn ontvreemd. Ruim de helft (52%) zegt boos of woest te zijn. Of geïrriteerd (13%). “Je verwacht uiteraard niet de ravage die de inbreker heeft achtergelaten, wanneer je ‘s morgens je woonkamer binnenkomt. Reacties als geschrokken (46%), verontwaardigd (25%) en verrast (8%), zijn dan ook logisch”, aldus Staal. Uit eerder onderzoek van de stichting bleek dat bijna driekwart emotionele gevolgen ervaart na een inbraak. Dat blijkt nu wederom uit de gegeven antwoorden: Je voelt je onveilig (34), angstig (21%) en kwetsbaar (15%). Opvallend is dat een op de vijf respondenten (22%) aangeeft vooral blij te zijn, dat hem/haar en de gezinsleden niets is overkomen.

Preventie

Staal: “Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Check daarom eens enkele onderdelen van je huis, zoals de achter- en voordeurbeveiliging en de sloten op je openslaande raam. Door het treffen van de juiste maatregelen kun je de kans op een inbraak enorm verkleinen. Inbrekers zoeken altijd huizen op waar ze het makkelijkste binnen kunnen komen. Laat dat dan in ieder geval niet jouw huis zijn! Verder is het ook belangrijk om een vaste of mobiele telefoon tot je beschikking te hebben op je slaapkamer, om 112 te bellen of de Whatsapp-groep van je buurt in te seinen. Echter, 1 op de 6 respondenten (16,4%) kan daar op de slaapkamer niet over beschikken. “Zorgelijk”, vindt Staal.