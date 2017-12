Politie onderzoekt aangetroffen lichaam in Venlo

De politie stelt een onderzoek in naar een lichaam van een man dat donderdagmorgen rond 10.15 uur is gevonden op de Klagenfurtlaan.

Een voorbijganger meldde rond 10.15 uur bij de politie dat er een lichaam levenloos in de berm naast het fietspad lag. Het lichaam is aangetroffen onder verdachte omstandigheden. De straat is afgezet en de forensische opsporing doet onderzoek. De politie houdt rekening met een misdrijf en is op zoek naar voorbijgangers die mogelijk iets gezien hebben.