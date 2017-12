Inbrekers komen niet ver met gestolen auto

Twee inbrekers namen bij een woning in Hendrik-Ido-Ambacht onder andere een auto mee, maar lang konden ze er niet van genieten. Hun vlucht werd in Rotterdam beëindigd door agenten die de inbrekers aanhielden.

Op de Kerkstraat sloegen inbrekers ergens tussen 17.00 en 23.00 uur hun slag. Toen de bewoners rond 23.00 uur weer thuis kwamen, zagen zij dat hun woning doorzocht was. Ook zagen ze dat een kluis en een auto waren weggenomen.



Het viel de bewoners op dat een auto zich verdacht ophield nabij de woning. De zoon des huizes is daarop achter de auto aangereden. Helaas verloor hij hem uit het oog. Kort daarna zien agenten in Rotterdam deze auto weer rijden. Toen agenten de auto controleerden, vonden zij in de auto spullen die bij de inbraak waren weggenomen. De inzittenden, twee Rotterdammers van 23 en 24 jaar, zijn aangehouden.