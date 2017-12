Gezochte slachtoffer mishandeling bij No Surrender meldt zich bij politie

Tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht was afgelopen dinsdag een geluidsfragment te horen waarin een man werd mishandeld bij motorclub No Surrender. Dit zou gebeurd zijn in het voormalige clubhuis in Emmen. De politie was opzoek naar het slachtoffer.

Het geluidsfragment was verkregen doordat er afluisterapparatuur geplaatst was in het voormalige clubhuis van de motorclub. Te horen was dat een member van de club in bad standing de club moest verlaten. De leider van No Surrender, Henk K., was op het fragment te horen en een Duits sprekend slachtoffer.

De politie Noord-Nederland laat weten dat het slachtoffer dat te horen was op het geluidsfragment zich gemeld heeft. Er kunnen volgens de politie geen nadere mededelingen worden gedaan uit oogpunt voor de veiligheid van het slachtoffer.