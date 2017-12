Overvaller bedreigt medewerkster casino Egmond aan Zee

In Egmond aan Zee is een medewerkster van casino flamingo donderdagavond door een overvaller bedregd 'met iets dat op een wapen lijkt of een wapen ís', zo meldt NH Nieuws.

Dat gebeurde rond 18.30 uur De overvaller ging er daarna vandoor en het is nog niet bekend of er wat buit is gemaakt.

Via Burgernet roept de politie op om de naar de man uit te kijken, maar vooral niet te benaderen, omdat hij waarschijnlijk gewapend is. Bij de zoektocht heeft de politie speurhonden ingezet.

In de Burgernetmelding staat dat het gaat om een blanke man die in het donker is gekleed en oranjekleurige handschoenen draagt. Hij is te voet en heeft een plastic tas met daarop een logo.