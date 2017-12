Twee doden en meerdere gewonden bij steekincidenten Maastricht

Bij twee erschillende steekincidenten in Maastricht zijn donderdag een dode en verschillende gewonden gevallen. Dat heeft de Politie Limburg bekendgemaakt.

Politie Limburg op Twitter: 'Twee steekincidenten in #Maastricht met 2 doden en meerdere gewonden. Politie doet onderzoek ter plaatse. Meer informatie volgt.

In de Botsaartstraat in de wijk Malpertuis. vond de eerste steekpartij plaats. Daarbij viel een dodelijk slachtoffer. De politie onderzoek de toedracht nog.

Enkele honderden meters verderop in de Joseph Postmesstraat vond het tweede steekincident plaats. Daarbij werden enkele gewonden aangetroffen. Waar de tweede dode is gevonden, is nog niet duidelijk.

Volgens de lokale media zouden deze steekincidenten met elkaar te maken hebben. Dit heeft de politie nog niet bevestigd, maar zij sluit het ook niet uit.

Later meer nieuws.