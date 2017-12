Ophef over betaling Henk Kuipers

Woensdag werd Weesie bij Jinek aan tafel geconfronteerd met berichtgeving uit De Telegraaf dat Kuipers geld zou ontvangen voor zijn reallife soap bij de omroep. Weesie ontkende dat Kuipers geld kreeg.

Weesie is hier op terug gekomen. ‘We hebben hem niet voor zijn medewerking betaald. Wel hebben we hem een kleine onkostenvergoeding gegeven, zoals we altijd doen’. Aldus Weesie. ‘En meer omroepen doen dit ook als het gaat om gasten of hoofdfiguren waar je een portret van maakt. Dit bedrag is overigens lager dan de duizend euro. De onkostenvergoeding komt overigens volledig uit verenigingsgeld, geen belastinggeld dus. Hiervoor is vooraf bewust gekozen, omdat wij wisten dat het anders gedoe zou kunnen opleveren. PowNed staat volledig achter deze gang van zaken.’