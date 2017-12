Rotterdamse politie ontdekt steeds vaker een verborgen ruimte

Specialisten van de politie eenheid Rotterdam ontdekken steeds vaker verborgen ruimtes in voertuigen. Deze ruimtes treffen agenten vooral aan in de voertuigen van personen met een criminele achtergrond. In een groot deel van de verborgen ruimtes ligt dan ook vaak cash geld, drugs of een wapen. De overheid in Rotterdam en omgeving werkt nauw samen om garages die deze ruimtes inbouwen aan te pakken.

Facilitators

Binnen de georganiseerde misdaad ziet de politie dat criminelen professionaliseren. Ze maken steeds meer gebruik van facilitators: mensen die criminelen helpen met hun activiteiten. “Een voorbeeld hiervan is het inbouwen van verborgen ruimtes om wapens, drugs ef geld in te smokkelen. Daarvoor kunnen ze terecht bij malafide garages. Om dit probleem aan te pakken, werkt de overheid nauw samen,” zegt Arjan de Zwart, diensthoofd regionale recherche in Rotterdam.

Regelmatige integrale controles zorgden er al voor dat sinds 2016 meerdere bedrijven uit zichzelf zijn vertrokken. Daarnaast sloten de gemeente Rotterdam en Schiedam enkele panden bestuurlijk in de Spaanse en ’s-Gravenlandse polder. Er was in deze gevallen onder andere sprake van het aantreffen van verdovende middelen en/of wapens. In enkele gevallen ging het om verborgen ruimtes.

Verborgen ruimtes

Binnen de politie is inmiddels de expertise aanwezig om de ruimtes te ontdekken. “Deze specialisten zien een duidelijke stijging in het aantal gevonden exemplaren. Op dit moment vindt de politie tientallen ruimtes per jaar in de eenheid Rotterdam”, aldus Arjan. “De eigenaar van een auto moet zijn voertuig inleveren en krijgt deze pas terug wanneer hij de auto weer in originele staat heeft teruggebracht. Een garage loopt aan het einde van de rit bijvoorbeeld het risico dat ze moeten sluiten.”

Onderzoek

Zo sloot de gemeente Rotterdam dit jaar een autopoetsbedrijf aan de Aelbrechtskade op grond van de Opiumwet. Het pand bleek in de nachtelijke uren dienst te doen als versnijdingspand. Dit kwam naar voren in een onderzoek van het ondermijningsteam van de regionale recherche. Dit team deed sinds november 2016 onderzoek naar het bedrijf en de personen daaromheen. Dat zorgde op 9 mei van dit jaar voor de aanhouding van 7 verdachten en de vondst van verdovende middelen en versnijdingsmiddelen in meerdere panden. De politie nam zeven auto’s in beslag, waarvan 2 voertuigen voorzien van een verborgen ruimte. In één van de voertuigen zat 3 kilo heroïne. Naast het bedrijf, werden ook drie betrokken woningen bestuurlijk gesloten.

Ondanks deze resultaten ging het team verder met het onderzoek. Er bestond namelijk het vermoeden dat een ander garagebedrijf op de Schoonderloostraat tevens betrokken zou zijn bij de inbouw van verborgen ruimtes en de drugshandel. De eigenaar van dit bedrijf werd in juli toevallig gecontroleerd omdat hij door rood licht reed. Aansluitend vond er een preventief fouilleeractie plaats en doorzochten agenten zijn auto. Daarin ontdekten ze een verborgen ruimte met twee tassen. In die twee tassen bleek later ongeveer 40.000 euro te zitten. Gelet op de deze vondst werd meteen doorgestapt naar zijn bedrijf waar o.a. cocaïne en een auto met een verborgen ruimte werd aangetroffen. Ook dit pand werd door de gemeente Rotterdam bestuurlijk gesloten voor een half jaar.