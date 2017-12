Gesignaleerde Soufyan M. Nationale Opsporingslijst aangehouden

Tijdens een verkeerscontrole kreeg de bestuurster van een personenauto rond 20.45 uur een stopteken. De eigenaresse van de auto kwam meerdere keren voor in de politiesystemen. De controlerende agent herkende direct Soufyan M. die bij haar in de auto zat en confronteerde hem daarmee. In eerste instantie ontkende hij, maar gaf later toe dat hij de gezochte man was . Hij was eigenlijk opgelucht dat hij was opgepakt, omdat hij nu niet meer ‘achterom’ hoefde te kijken.

Soufyan M. was in 2017 veroordeeld voor een woningoverval in juli 2016 aan de Crooswijkseweg in Rotterdam en sindsdien voortvluchtig. Bij deze overval kwam de 35-jarige bewoner door een pistoolschot om het leven.