Marechaussee schiet verwarde man neer op Schiphol

Er werden een traumahelikopter en een ambulance opgeroepen om de neergeschoten man eerste hulp te bieden. De KMar liet vervolgens weten dat de man was overmeesterd, aangehouden en voor zijn schotwond is overgebracht naar een ziekenhuis in Amsterdam. De man blijkt een 29-jarige man uit Den Haag te zijn, die ’een bekende van de marechaussee’ is, vanwege ’eerdere geweldsincidenten op Schiphol’. Over het motief van de man is niks bekend.