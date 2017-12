Energieprijzen gaan stijging in 2018

In 2018 gaan de energieprijzen stijgen. Dit komt doordat er een stijging in de Opslag Duurzame Energie (ODE) plaatsvindt. Eind vorig jaar stond er in een nota van het kabinet dat de ODE gemiddeld 93 euro zal bedragen. Dit jaar zal dat toch verhoogd worden naar 108 euro per jaar. Dit blijkt uit een nieuw wetsvoorstel van minister Kamp.

Stijging ODE

Wat is de ODE? De ODE is een belastingopslag van de overheid die in 2013 is ingevoerd om duurzame energie te subsidiëren. Er zou volgend jaar ruim 1 miljard moeten worden opgehaald, daarom zal ook de ODE omhooggaan.

Daarnaast komt er een belasting op energie wat ook nog eens 20 euro per jaar zal kosten. Het gevolg is dat de gemiddelde energierekening met bijna 70 euro omhooggaat! Hierbij hebben we de wijzigingen in de energietarieven nog niet eens meegerekend. Er was al ophef over de verwachte stijging in de zorgpremies en nu de stijging ODE.

Belasting op energie

Daarnaast zal ook de energiebelasting in 2018 en 2019 stijgen. De energiedoelen van de overheid moeten behaald worden en daarom zal ook de energiebelasting stijgen. Er is namelijk nog zo’n 200 miljoen euro nodig voor energiebesparing bij woningcorporaties, zo kunnen huurders de energierekening omlaag krijgen. In 2020 zal de belasting verlaagd worden als de doelen zijn geraliseerd.

Toekomst

De stijging van ODE is nog niet helemaal te voorspellen. Minister Kamp heeft in een nota in 2016 vermeld dat een gemiddeld huishouden zo’n 219,62 aan ODE moet betalen in 2023. Aanpassingen van verdere jaren is dus niet uit te sluiten om de doelen te verwezenlijken.

Vergelijk de prijzen van energie

Met de liberalisering van energie in 2014 zijn er vele concurrenten gekomen op de energiemarkt. De toegenomen concurrentie heeft voor scherpe prijzen en leuke aanbiedingen gezorgd. Daarnaast heb je keuze uit grijze en groene stroom. Wij raden je aan om eerst energie te vergelijken zodat je zeker weet dat je niet de hoogste prijs betaalt. Ieder jaar kun je vergelijken en ieder jaar kun je dus tot wel 450 euro besparen.