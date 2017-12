Waarschuwing voor dichte mist en gladheid!!

In Noord- en Zuid-Holland komen plaatselijk dichte mistbanken voor met een zicht van minder dan 200 m. In de loop van vanavond en vannacht kunnen ook elders mistbanken ontstaan.

Vanavond en vannacht is het nevelig en op veel plaatsen bewolkt. Op sommige plaatsen breekt de bewolking en kunnen mistbanken ontstaan. Bovendien kan het plaatselijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten. Aan het einde van de avond bereiken enkele (winterse) buien vanaf de Noordzee het noordelijk kustgebied en trekken vervolgens langzaam zuidoostwaarts over het land. Hierbij nemen de buien landinwaarts in activiteit af. De wind is aanvankelijk zwak en veranderlijk. In de loop van de nacht wordt de wind boven land westelijk en zwak tot matig, in de kustgebieden noord tot noordwest en vrij krachtig tot krachtig.