'Mitch Henriquez niet overleden aan een acuut stress-syndroom'

In het radioprogramma Argos dat zaterdagmiddag wordt uitgezonden zeggen drie hoogleraren intensive-care geneeskunde dat Mitch Henriquez niet is overleden aan een acuut stress-syndroom.

Volgens de drie hoogleraren baseert het Openbaar Ministerie zich op een fenomeen dat helemaal niet bestaat. De 42-jarige Mitch Henriquez overleed bij zijn hardhandige aanhouding op een muziekfestival in Den Haag in 2015. Omdat hij zich verzette, kreeg hij een nekklem. Tijdens de rechtszaak tegen de twee betrokken agenten liet een aantal deskundigen weten dat stress en hartfalen Henriquez fataal zou zijn geworden. Uit videobeelden van de arrestatie zou volgens hen blijken dat die nekklem niet zo lang heeft geduurd dat Henriquez daaraan kon overlijden. Dit meldt onder meer de NOS zaterdag.

Stress bij overlijden bijkomend verschijnsel

De hoogleraren vinden dit onzin. In het NOS Radio 1 Journaal zegt Argos eindredacteur Kees van den Bosch: "Zij zeggen: 'het bestaat wel, je kunt wel heel veel stress hebben, maar je kunt er niet aan doodgaan." Volgens hen kan stress bij overlijden een bijkomend verschijnsel zijn, maar nooit de hoofdoorzaak. Kees van den Bosch vertelt nog dat professor Jan Bakker (New York University) nog met een mooie vergelijking kwam. Van den Bosch: "Bakker zei: 'als je wordt opgehangen, heb je waarschijnlijk ook heel veel stress in je lijf. Maar toch komt niemand op het idee om achteraf te zeggen dat je bent overleden aan het acute stresssyndroom. Je bent gewoon ophangen'."

Te weinig zuurstof

De Haagse cardioloog-intensivist Remon Baak zegt in de radio-uitzending dat Henriquez wel degelijk si overleden door de nekklem. Baak is de arts die Henriquez direct na zijn gewelddadige arrestatie heeft behandeld. Baak : 'Er was absoluut geen sprake van het acute stresssyndroom. De oorzaak van het overlijden was te weinig zuurstof.'