Veel schade na flinke aanrijding Schiedam

De brandweer werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opgeroepen voor een autobrand aan de Kommiezenlaan in Schiedam

Ter plaatse bleek er een eenzijdige aanrijding te hebben plaatsgevonden. Een auto reed eerst een lantaarnpaal uit de grond en kwam daarna tegen een garagedeur van een bedrijfspand tot stilstand. De brandweer heeft de auto gecontroleerd op brand. Het is onbekend of er bij de aanrijding gewonden zijn gevallen, want van de betrokkenen ontbrak ieder spoor. De politie zal de aanrijding verder gaan onderzoeken.