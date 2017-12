Automobilist rijdt door na aanrijden vrouw op voetgangersoversteekplaats

De auto reed door en liet de gewonde vrouw achter. Op vrijdag 15 december om 2017 om ongeveer 20.10 uur stak het slachtoffer, een 44-jarige inwoner van Etten-Leur, de Withofstraat over. Ondanks dat ze op een voetgangers oversteekplaats liep kreeg ze geen voorrang van de bestuurder van een mogelijke lichtkleurige auto. Die reed met de rechterzijde van de auto tegen de vrouw aan die daardoor in de bosjes terecht kwam. Een voorbijganger trof de gewonde vrouw aan met haar hondje. Het hondje was ongedeerd maar de vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon op de plaats van het incident niet veel onderzoeken en roept daarom mensen op die of iets gezien hebben of weten dat iemand daar op dat tijdstip heeft gereden zich te melden.