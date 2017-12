Gevonden lichaam bij paleis Soestdijk is van vermiste chef-kok Edwin Takens

Het lichaam dat zaterdagmorgen In de tuin van paleis Soestdijk werd aangetroffen is van de vermiste chef-kok Edwin Takens, zo blijkt uit onderzoek van de politie.

Uit onderzoek bleek tevens dat er geen aanwijzingen of sporen zijn die wijzen op een misdrijf. De familie is op de hoogte gebracht. Het lichaam van de 49-jarige man uit Soest werd in een afgesloten gedeelte van de tuin van het paleis door jagers gevonden. Verslaggever Rik Dogger van RTV UUtrecht meldt: 'Het lichaam is gevonden op een afgesloten gedeelte van Paleis Soestdijk, op 300 meter van de plek waar de auto van de vermiste Edwin Takens uit Soest is gevonden.'

Takens werd al sinds 31 oktober vermist. Hij vertrok toen van huis in zijn witte Renault Kangoo. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de chef-kok.