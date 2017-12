Aantal bekeuringen vanwege wangedrag op de weg blijft toenemen, al ruim 1000 boetes

Dit jaar hebben weginspecteurs van Rijkswaterstaat (RWS) meer dan 1000 processen verbaal uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis of het oneigenlijk stilstaan op de vluchtstrook. Dit schrijft de Telegraaf op basis van cijfers die Rijkswaterstaat voor de krant verzameld.

Onverantwoorde capriolen

In 2015 deelden de weginspecteurs van Rijkswaterstaat nog 399 bekeuringen uit. In 2016 al 733 en in de eerste tien maanden van dit jaar waren het er al 932. woordvoerder RWS Diederik Fleuren tegen de kerant: 'Maar daar gaan we nu dus flink overheen. Want juist de laatste weken zijn er weer veel incidenten geweest waarbij massaal verboden werden genegeerd en automobilisten onverantwoorde capriolen uithaalden om opstoppingen te omzeilen.

Negeren rode kruizen is levensgevaarlijk

Een rood kruis geeft aan dat een rijstrook afgesloten is. Doorrijden kan een groot gevaar opleveren voor de inspecteurs, die hun auto gebruiken om de plaats van een incident af te zetten. Dit jaar zijn al twaalf auto's aangereden nadat automobilisten een rood kruis hadden genegeerd of gemist. Politie den Haag op Twitter: 'Het negeren van rode kruizen: Levensgevaarlijk!

Laat hulpdiensten veilig werken. Negeer dus nooit een rood kruis boven de weg! Want elke aanrijding is er één te veel.'