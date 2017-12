Belachelijk hoge waterrekening voor inwoners Ronde Venen door precarioheffing

Het is te gek voor woorden dat de Gemeente de Ronde Venen haar inwoners gaat belasten voor een aantal drinkwaterleidingen dat onder de grond ligt. Veel inwoners zijn razend omdat met de zogeheten precarioheffing men tot € 60 tot € 100 euro meer kwijt is voor water.

Gemeente De Ronde Venen voert namelijk alsnog de zogeheten precarioheffing in, een belasting op leidingen in de grond, die nu via de drinkwaterrekening bij de inwoners terecht gaat komen.

Waterbedrijf Vitens is daar allesbehalve blij mee. "Kraanwater is echt een primaire levensbehoefte", vertelt woordvoerder Caroline van der Veeken aan RTV Utrecht. "Wij vinden daarom ook dat je dat betaalbaar moet houden. Daar komt nog eens bij dat precariobelasting officieel wordt opgeheven vanaf 2022. Extra vreemd dat er gemeentes zijn die toch zeggen: wij gaan die burger extra laten betalen."

Ondanks protesten van Vitens staat het drinkwaterbedrijf met de rug tegen de muur, net als de inwoners van de Ronde Venen omdat een gemeente deze heffing mag vorderen.

Overigens is het zo, dat er andere gemeenten zijn die al een precarioheffing op nutsleidingen kennen. Die heffingen worden door Vitens omgeslagen over al haar klanten, dus ook die in De Ronde Vnen. Klanten van Vitens in De Ronde Venen betalen dus voor de precarioheffing die een andere gemeente aan Vitens oplegt. Ook de procarioheffing die De Ronde Venen oplegt aan Vitens, zal door het drinkwaterbedrijf over al haar klanten worden omgeslagen.

Verder is in de gemeenteraad van De Ronde Venen op voorstel van de coalitiepartijen, besloten in 2018 een bedrag van zo'n € 1 miljoen uit de opbrengst van de precarioheffing, terug te geven aan de inwoners van De Ronde Venen. In welke vorm het geld terug komt is niets over bekend.