Weer code geel vanwege gladheid in het hele land

Het KNMI geeft zaterdagavond weer code geel af vanwege lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of door een winterse bui.

De gladheid zal in de loop van de zondagochtend weer verdwijnen. Code geel geldt voor heel Nederland behalve voor de Waddeneilanden en loopt pas zondag rond het middaguur af. Soortgelijke weersomstandigheden zorgden zaterdagochtend voor tientallen gewonden in Friesland en Brabant. De NOS meldt dat het AMC in Amsterdam zaterdag op de afdeling spoedeisende hulp "vijf tot tien mensen met botbreuken" behandelde.