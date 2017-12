Kredietbanken rekenen torenhoge rentes voor leningen aan mensen in financiële problemen

In 132 Nederlandse gemeenten geldt een maximaal rentetarief van 12% tot en met 14% voor sociale kredieten. Dat blijkt uit onderzoek van Kassa. Dat is opmerkelijk omdat de sociale kredieten juist bedoeld zijn voor mensen in financiële problemen die nergens anders terecht kunnen. Dit schrijft Kassa op de website.

Maximale tarief gevraagd

Bij 19 gemeentelijke kredietbanken wordt het maximale wettelijke tarief van 14% gevraagd. Het verschil tussen gemeenten zorgt op lokaal niveau voor grote ongelijkheid. Zo kan het gebeuren dat een inwoner van Ede 13% rente moet betalen voor een lening bij de kredietbank. Maar in buurgemeente Apeldoorn krijg je de lening tegen maar 2,3% rente. In 22 gemeenten geldt een tarief van 0% tot 5%. Het goedkoopst kun je terecht in Den Haag met een rente van 2,1%.

Kwestbare doelgroep moet fors betalen

De sociale kredieten zijn voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd. De hoge tarieven zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor het betalen van zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden.

Doelgroepen sociaal krediet

Over het algemeen kunnen mensen een sociaal krediet krijgen als ze minder dan 130% van het minimuminkomen verdienen, een negatieve BKR-registratie hebben of 65 jaar of ouder zijn. Ook wordt gekeken naar de draagkracht van aanvragers en of de gemeente andere mogelijkheden heeft om de financiële nood op te lossen.

'Gemeenten draaien aan knoppen'

Gemeenten hebben zelf een kredietbank of kunnen zich bij een kredietbank aansluiten. Hoewel de kredietbanken de rentetarieven hanteren, zijn het ‘de gemeenten die aan de knoppen draaien’ zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de koepel van schuldhulpverleners en kredietbanken. Het zijn dus beleidskeuzes van gemeenten die bepalen of je als inwoner goedkoop of duur uit bent. De NVVK wil graag dat gemeenten geld vrij maken voor het verlagen van de rentetarieven.

Rentepercentages tot 14 procent

In vergelijking met andere rentetarieven steken de percentages tot 14% voor sociale kredieten schril af. Bij een normale bank betaal je voor een persoonlijke lening zo’n 8% rente, een hypotheek kost je 2% rente en als de gemeenten zelf geld nodig hebben kunnen ze dat lenen tegen percentages van bijvoorbeeld 0,3% rente.

Reactie van 308 gemeenten

In totaal reageerden 308 van de 388 gemeenten op de vraag van Kassa over het maximale rentetarief van sociale kredieten dat voor hun inwoners geldt. 119 gemeenten zeggen dat zij geen sociale leningen mogelijk maken voor hun inwoners. In uitzonderlijke gevallen accepteren kredietbanken aanvragers die niet in hun werkgebied wonen volgens voorzitter Florijn van de NVVK. Kredietbank Nederland accepteert klanten uit heel Nederland, daar is het maximale rentetarief 12,6%.