Personenauto botst op geparkeerde bedrijfsbus in Gasselternijveen

Zaterdagavond is de bestuurder van een personenauto gewond geraakt in Gasselternijveen.

De bestuurde reed over de Vaart toen hij vermoedelijk een geparkeerde bedrijfsbus over het hoofd zag. De auto boorde zich in de achterkant van de bus.

De bus botste vervolgens tegen een andere geparkeerde auto. De bestuurder werd door omwonenden uit de auto gehaald waarna hij met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De VOA (Verkeersongevallenanalyse) kwam ter plaatse en onderzocht de oorzaak en toedracht van de aanrijding.