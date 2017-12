Bewusteloze man uit woning gehaald

De man is mogelijk onwel geworden door koolmonoxide. De man was thuis vermoedelijk aan het klussen. De man werd rond 19.30 uur thuis in de Dwarsbleekstraat gevonden door zijn neef. Hij werd buiten bewustzijn aangetroffen met een ronkende generator naast hem op de grond, zo meldt RTV Rotterdam. Een woordoerder van de Veiligheidsregio tegen de lokale omroep: Dat is gewoon een benzinemotor die staat te draaien. En daar komen giftige uitlaatgassen uit."

Naast de politie, twee ambulances en het MMT kwam ook de brandweer met spoed ter plaatse om metingen te verrichten .Volgens de woordvoerder werden door de brandweer en het ambulancepersoneel bijzonder hoge concentraties koolmonoxide gemeten. "Dat zijn hoeveelheden waardoor je binnen no time dood bent. En je merkt er niets van als je het inademt."

Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, de arts van het MMT reed mee in de ambulance. Zijn neef is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken.