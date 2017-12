Automobiliste omgekomen bij ongeval Gaarkeuken

In het water langs het Hoendiep tussen Gaarkeuken en Eibersburen is zondagmorgen door nog onbekende oorzaak een voertuig in het Van Starkenborghkanaal beland. Volgens de politie is hierbij een 59-jarige vrouw uit Buitenpost om het leven gekomen.