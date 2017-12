Politie onderzoekt reeks autobranden in Den Bosch

In de meeste gevallen gaan we uit van brandstichting. We hebben ook nu weer buurtonderzoek gedaan. Ook wordt er sporenonderzoek verricht. Er is nog geen zicht op een dader of daders. We vragen buurtbewoners alert te zijn en 112 te bellen als ze iets verdachts zien in de wijk. Vanuit de politie is er vanzelfsprekend een gerichte inzet om dergelijke autobrandstichtingen te voorkomen.