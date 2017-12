Verwarde man dringt oude woning binnen

Een 55-jarige verwarde man is zaterdagavond aangehouden. Hij was de woning, waar hij eerder had gewoond, binnengedrongen door de ruit te vernielen.

Op zaterdag 16 december om 23.35 uur kwam er een melding binnen bij het operationeel centrum dat er van een woning aan de Acaciastraat een ruit vernield werd door een man. Een surveillance-eenheid was snel ter plaatse en trof daar inderdaad een vernielde ruit van de voordeur aan. In de woning zat een man met een bebloede hand. Hij werd aangehouden als verdacht van de vernieling. Hij bleek de vorige bewoner van het pand te zijn. Hij had geen recht meer om in de woning te zijn dus hij werd ook aangehouden voor huisvredebreuk. De verdachte maakte een verwarde indruk. Hij is naar het bureau gebracht en de zaak zal verder onderzocht worden.