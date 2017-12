Ouders bellen zoon om dollemansrit te stoppen

De man reed in zijn auto op de Amsterdamseweg in Arnhem, toen bij een snelheidscontrole van de politie ongeveer 130 kilometer werd geklokt. Een motorrijder van de politie ging er achter aan om de man staande te houden, maar dat werd een hele klus.

De man sloeg bij Papendal rechtsaf, reed richting de Koningsweg en kreeg diverse stoptekens. Er werd geprobeerd de man tot lagere snelheden te bewegen maar dat mocht niet baten; de man voerde zijn snelheid richting Otterlo op richting 160 – 170 kilometer per uur.

Aanrijding voorkomen

Ook in de bebouwde kom in Otterlo werd harder gereden dan toegestaan en vervolgens ging het richting Harskamp en Wekerom weer richting de 120 kilometer. Op de A.G. Wijerslaan in Wekerom leek het er op dat de man zou stoppen; toen de politie-agent ook was gestopt, reed de auto met hoge snelheid naar achteren waarop een aanrijding maar net kon worden voorkomen.

In Wekerom reed de man later een oprit van een woning op, waarop de agent zijn motor parkeerde achter de auto; een collega was ook inmiddels aanwezig en samen wilden ze de man uit de auto halen; deze reed echter naar achteren, reed de motor omver en wist vervolgens weer weg te rijden. Op dat moment kwamen de ouders ook naar buiten (hij bleek bij zijn ouderlijk huis te hebben geparkeerd) en die sommeerden de jongen telefonisch naar huis te komen; daar werd gehoor aan gegeven. Bij aankomst werd de jongen aangehouden en meegenomen naar het bureau.