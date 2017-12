Automobilist belandt met auto in de sloot op de N33 bij Noordbroek

Op de N33 is zondagochtend een automobilist met zijn auto het water ingereden. Het ongeval gebeurde bij Noordbroek in de richting van Siddeburen. De bestuurder kon zelf uit zijn wagen komen. Voor zover bekend vielen er geen gewonden.

Of het ongeval te wijten is aan de gladheid is niet bekend. Het verkeer werd via de andere rijbaan langs het ongeval geleid. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot getakeld.