Dode gevonden in bedrijf waar zaterdag een Rolls Royce in brand stond

In een bedrijf aan de in Vlijmen is zondag het stoffelijk overschot van een persoon aangetroffen. De politie is een onderzoek gestaart naar de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen. Dit meldt de politie.

Voordat de politie het pand binnen ging, heeft de brandweer metingen verricht in het pand. Hier werd een verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten. Het is nog niet duidelijk of dit in verband staat met de dood van de persoon.

Volgens het AD waren hulpverleners zaterdag ook al bij het bedrijf. In de garage was een zeldzame Rolls Royce in brand gevlogen. Het voertuig zou een waarde hebben van een half miljoen euro. De brandweer wist te voorkomen dat de peperdure auto volledig in vlammen opging.