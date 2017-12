Verdachte steekincident AZC Eindhoven aangehouden

De politie heeft een 15-jarige jongen aangehouden op het station in Eindhoven. Hij wordt ervan verdacht zondag rond 17.00 uur en eveneens minderjarige medebewoner op het AZC in Weert te hebben gestoken. Het slachtoffer is door de ambulance ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.