3FM's Serious Request maandag van start

Maandagavond worden Domien, Angelique en Sander opgesloten in het Glazen Huis in Apeldoorn voor 3FM Serious Request 2017.

Vanmiddag vertrekken de drie dj's per trein richting Apeldoorn. Eenmaal in Apeldoorn aangekomen zullen de dj's hun allerlaatste maaltijd voor een week nuttigen voordat ze om 20:00 uur het Glazen Huis betreden. De tv-uitzending op NPO 3 begint om 19:25 en daar volg je live hoe het er in Apeldoorn aan toe gaat.

Stille ramp: “Breng ze weer samen”

Dit jaar staat de samenwerking tussen het Rode Kruis en 3FM in het teken van families die verscheurd zijn geraakt door een ramp of conflict. Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen mensen op zoek naar hun dierbaren. Vooral in conflictgebieden als Nigeria en Congo, maar ook na grote natuurrampen zoals in Nepal, leven miljoenen kinderen noodgedwongen gescheiden van hun ouders, broers en zussen. Met de opbrengst kan het Rode Kruis vermiste kinderen en familieleden opsporen, het contact herstellen en hen in bijzondere gevallen thuis brengen.