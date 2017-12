Grote achterstand bij behandeling strafzaken

Zo'n 5.000 strafzaken liggen bij het gerechtshof en het Openbaar Ministerie te wachten op behandeling. Bij de enorme stapel die moet worden afgehandeld zitten ook bekende zaken zoals het stuntongeval in Haaksbergen en de afwikkeling van de aardbevingsschade in de provincie Groningen. Dit melden De Stentor en de De Gelderlander maandag.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is onder meer werkzaam in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe, maar heeft inmiddels zo'n achterstand dat gerechtshof Amsterdam gaat bijspringen. Na Arnhem, Leeuwarden en Zwolle wordt daarom in het najaar van 2018 een vierde zittingslocatie geopend.

Gedaagden moeten nu na een vonnis van de rechtbank ruim een jar wachten voordat hun zaak in hoger beroep op zitting komt. Het gerechtshof wil dat terugbrengen naar negen maanden. In 2013 zijn de gerechtshoven in Arnhem en Leeuwarden gefuseerd. De schaalvergroting moest ervoor zorgen dat rechtszaken sneller en beter zouden worden afgehandeld.