Zeeslachtoffer Terschelling na 50 jaar alsnog geïdentificeerd

Het Coldcases/Vermiste personen-team van de politie is er in geslaagd om een zeeslachtoffer dat sinds 1967 werd vermist te identificeren. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

Terschelling

'Begin december is in het project ‘Zeeslachtoffers’ een slachtoffer geïdentificeerd dat sinds 1967 werd vermist. De stoffelijke resten van de man spoelden zeven maanden na zijn vermissing aan op Terschelling en werden daar in een naamloos graf ter aarde besteld. Zijn nabestaanden zijn inmiddels geïnformeerd', aldus de politie.

26-jarige man

De drenkeling waar het in dit geval om gaat, was een destijds 26-jarige man die in oktober 1967 als vermist werd opgegeven door zijn familie en –zo blijkt nu- ruim een half jaar later is aangetroffen op Terschelling. In 2011 werd op initiatief van de afdeling Coldcases/Vermiste personen van politie Noord-Nederland het besluit genomen om 16 graven van niet geïdentificeerde personen op Terschelling te openen met het doel om alsnog een DNA-profiel vast te stellen.

DNA-match

Het ging hierbij om stoffelijke resten die in de periode tussen 1953 en 1986 op het eiland zijn aangespoeld. In zeven gevallen lukte het in 2011 niet om een DNA-profiel vast te stellen. Met behulp van verfijndere technieken is het gelukt om begin deze maand alsnog in één geval een DNA-profiel vast te stellen en dit leidde tot een match met DNA dat tijdens het project Zeeslachtoffers werd afgenomen en opgeslagen.

Databank vermiste personen

Het coldcaseteam van de politie eenheid Den Haag startte in 2014 het project Zeeslachtoffers in samenwerking met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) van de politie. Doel van het project was om van nabestaanden van vermiste zeelieden DNA te verzamelen en om dit te vergelijken met DNA uit de DNA-databank vermiste personen van de politie.

Tijdens een aantal informatiebijeenkomsten stonden circa 50 nabestaanden hun DNA af. Sinds een wetswijziging in de Wet op de Lijkbezorging in 2010 wordt standaard DNA-materiaal afgenomen van aangetroffen stoffelijke resten waarvan de identiteit -ook na onderzoek- onbekend blijft. Het DNA-profiel wordt vervolgens opgeslagen in de DNA-databank vermiste personen waarin inmiddels ook DNA-materiaal is opgeslagen van een groot aantal sinds 1920 aangespoelde ‘Nomen Nescio’s’ (naam onbekend).

Waardevol

'Ik heb het nieuws van de match mogen overbrengen aan de nabestaanden. Het is van onbeschrijfelijke waarde om nabestaanden -zelfs na 50 jaar- duidelijkheid te kunnen geven over wat er met hun geliefde is gebeurd. Hun reactie is waar wij het als team voor doen. Dat laat mij, zelfs na 38 jaar bij de politie, niet onberoerd.' vertelt Peter Driesen, forensisch expert van het ColdCaseteam.

'In navolging van het project zeeslachtoffers proberen wij nu om, wanneer er menselijke botten worden aangetroffen door strandwandelaars, Noordzee vissers en archeologische verenigingen, deze te laten onderzoeken. Iedere match die gemaakt kan worden, is er weer eentje die voor nabestaanden van onschatbare waarde is. Nabestaanden van mensen die op zee vermist zijn geraakt, nodig ik daarom van harte uit om ook DNA-materiaal aan ons af te staan wanneer zij dat nog niet gedaan hebben. De volgende match kan zomaar van hun geliefde zijn.'

Nabestaanden van zeeslachtoffers die hun DNA-materiaal af willen staan kunnen daarvoor contact opnemen met het ColdCaseteam van Politie Den Haag via Coldcase@politie.nl.