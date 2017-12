Rotterdam heeft app om 'nafluiters' te melden

Om straatintimidatie te melden heeft de gemeente Rotterdam de 'StopApp' gelanceerd. Dit heeft de gemeente Rotterdam maandag bekendgemaakt. 'We komen vervolgens in actie tegen de daders op plekken waar seksuele straatintimidatie in de stad het meest voorkomt', aldus de gemeente.

Onderzoek

Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat 84% van de Rotterdamse vrouwen in aanraking komt met seksuele straatintimidatie. Denk daarbij aan staren, nafluiten, sissen of naroepen wat als intimiderend en vervelend ervaren wordt.

Locatie doorgeven

De gemeente accepteert dit gedrag niet en lanceert daarom de StopApp voor op de smartphone. Vrouwen die te maken krijgen met intimidatie kunnen via de app direct een melding maken. Met een druk op het scherm wordt de locatie van de intimidatie doorgegeven aan de gemeente. De meldingen worden bekeken en op basis daarvan gaan teams de straat op om in actie te komen tegen de daders. Alle meldingen in deze app zijn dus waardevol.

Wanneer melden?

De StopApp is bedoeld om verschillende vormen van intimidatie te melden. Bij aanranding of verkrachting belt u direct 112! Voelt u zich op plekken in de stad onveilig, maar is er geen sprake van intimidatie? Dan kunt u ook gebruik maken van de StopApp of een melding doen via de BuitenBeter-app.