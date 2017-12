Arrestatie na steekincident AZC Baexem, slachtoffer naar ziekenhuis

Gewond naar ziekenhuis

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Voor zover bekend valt de ernst van het letsel van het slachtoffer mee. Wat de precieze aanleiding is geweest, wordt nader onderzocht. De gearresteerde man is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.