'Kostbaar' tijdelijk behangetje politiebureau Gorinchem

Het politiebureau in Gorinchem is afgelopen weekend 'voorzien' van een wel heel speciaal behangetje. 'Daar hing afgelopen weekend tijdelijk bijna 26.000 euro te drogen', zo meldt de politie Rotterdam maandag.

Auto te water

'De biljetten waren afkomstig uit een auto die in de nacht van zaterdag op zondag in Leerdam te water was geraakt', aldus de politie. Het slachtoffer, een 54-jarige vrouw uit Leerdam, kwam met de schrik vrij maar bleek na een blaastest teveel te hebben gedronken.

Onderzoek herkomst biljetten

De meer dan 500 aangetroffen biljetten van 50 euro zijn allemaal netjes gedroogd en in beslag genomen. Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld.