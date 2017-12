Gouden Tip cold case-zaak dubbele moord is 30.000,- waard

De Hoofdofficier van Justitie in Rotterdam looft de beloning van 30.000,- euro uit in een dubbele moordzaak waarbij op 16 maart 1991 Patricia van Blarcum en Bertus Broek met geweld om het leven kwamen.

Schoten en messteken

Dat gebeurde in een woning aan de André Gideplaats in Rotterdam Ommoord. De slachtoffers kwamen om door schoten en messteken. Eerdere aandacht voor deze zaak in het programma Cold Case: Dader Gezocht zorgde niet voor een doorbraak.

Vermoeden

De politie heeft het vermoeden dat er mensen zijn die meer van deze zaak afweten, maar zich nog steeds niet bij de politie hebben gemeld. Het Cold Case Team van Rotterdam roept iedereen die iets van deze zaak afweet op om zich te melden. Teamleider Rene Bergwerff benadrukt: 'Er zijn meerdere manieren mogelijk om uw verhaal veilig bij ons te vertellen. Overleg daarover met ons, maar neem bovenal contact met ons op als u belangrijke informatie heeft voor de oplossing van dit misdrijf.'

Geef uw tips door via de opsporingstiplijn op nummer 0800-6070 (gratis) of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis). Wilt u in een vertrouwelijk gesprek informatie delen, bel dan Team Nationale Inlichtingen 079-3458999 overdag tijdens kantooruren, van 08.00 – 17.00 uur.