Politie: dode man Venlo geen misdrijf

De politie heeft maandag bekendgemaakt dat het onderzoek naar de aangetroffen dode man in Venlo op de Klagenfurtlaan geen aanwijzingen heeft opgeleverd waaruit zou blijken dat er sprake is geweest van een misdrijf. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Sectie

Dit is gebleken uit de sectie die plaatsvond bij het Nederlands Forensisch Instituut. De identiteit is inmiddels vastgesteld. Het gaat om een 36-jarige man uit Polen die in Kaldenkirchen verbleef.

In de berm

Het slachtoffer werd donderdagochtend gevonden onder verdachte omstandigheden. Zo lag hij in de berm naast de weg, had geen identiteitsbewijs bij zich en in de omgeving lagen kledingstukken.

Onderzoek

Deze omstandigheden waren voor de politie aanleiding om een onderzoek in te stellen omdat een misdrijf niet uitgesloten kon worden. Nu blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf, wordt het onderzoek hiermee afgerond.