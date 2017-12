Gemeente Ronde Venen en Vitens verwijten elkaar naheffing precarioheffing

De gemeente De Ronde Venen vindt het voorbarig en onterecht dat Vitens vorige week een brief aan alle huishoudens in De Ronde Venen heeft gestuurd waarin een hogere waterrekening wordt aangekondigd. ,,Op dit moment lopen er nog juridische procedures met Vitens over de precarioheffing,’’ zegt wethouder Alberta Schuurs (Financiën).

,,De brief die Vitens nu heeft verstuurd wordt gebruikt om oneigenlijke druk op de gemeente en de politiek uit te oefenen.’’

De gemeenteraad heeft in 2015 unaniem de verordening aangenomen om de precariobelasting te gaan heffen. Nutsbedrijven krijgen de precariobelasting opgelegd omdat hun leidingen in gemeentegrond liggen. Bij de behandeling van de begroting voor 2018 heeft de gemeenteraad besloten de in rekening gebrachte precario aan inwoners te compenseren. Dat gebeurt door in 2018 elk huishouden een korting te geven op de lokale lasten.

Het college van B en W gaat naar aanleiding van de brief een stevig gesprek voeren met Vitens. Het college is van mening dat, zolang er een juridische procedure loopt, er geen heffingsgrondslag is voor de rekening die Vitens wil versturen aan inwoners.

1 Miljoen euro

Waterbedrijf Vitens vindt "Kraanwater is echt een primaire levensbehoefte". "Wij vinden daarom ook dat je dat betaalbaar moet houden. Daar komt nog eens bij dat precariobelasting officieel wordt opgeheven vanaf 2022. Extra vreemd dat er gemeentes zijn die toch zeggen: wij gaan die burger extra laten betalen." Overigens is het zo, dat er andere gemeenten zijn die al een precarioheffing op nutsleidingen kennen.

De opbrengst van de precarioheffing dat de gemeente De Ronde Venen binnenhaalt is zo'n € 1 miljoen.