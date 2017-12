Trein ontspoort en valt van viaduct op drukke snelweg

In de Amerikaanse staat Washington is een trein van een viaduct geraakt en op de snelweg terechtgekomen. Bij het incident kwamen zijn nog onbekend aantal doden en gewonden gevallen.

De trein van de Amerikaanse spoorbeheerder Amtrak met 83 mensen aan boord ontspoorde kort na 7.30 uur op een brug boven een drukke snelweg bij Tacoma, Washington. 75 personen werden door de hulpdiensten naar verschillende ziekenhuizen overgebracht.

Volgens Amerikaanse media gaat het om een nieuwe treinverbinding tussen Seatlle en Portland. Het zou de eerste rit zijn van de trein op het nieuwe traject. Het is op dit moment nog te vroeg om te zeggen wat het ongeval heeft veroorzaakt. Maar CNN spreekt over een mogelijke te hoge snelheid in een bocht.

Dagelijks rijden 60.000 voertuigen over dit deel van Interstate 5. De hulpdiensten zullen de zwarte doos veiligstellen om onderzoek te doen naar de oorzaak.