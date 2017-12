EenVandaag: Thierry Baudet politicus van het Jaar

Thierry Baudet (39%) is gekozen tot Politicus van het Jaar. Ruim 44.000 mensen hebben gestemd in de Publieksverkiezing van EenVandaag. Klaas Dijkhoff (18%) is als tweede geëindigd en Jesse Klaver (14%) is derde geworden.

Deelnemers vinden het knap dat Baudet dit jaar met twee zetels in de Tweede Kamer is gekomen. Ze noemen het bewonderenswaardig dat Forum voor Democratie blijft stijgen in de peilingen én in ledenaantal. Ook worden zijn verbale sterkte, frisse uitstraling en het nieuwe geluid gewaardeerd. Iemand zegt: "Waar waren de discussies over integratie, referenda, de baantjescarroussel, voor de verkiezingen? Grote onderwerpen waar we ons daadwerkelijk zorgen over maken in de maatschappij. Baudet maakt die bespreekbaar."

Dijkhoff beste in debat

De nummer twee, Klaas Dijkhoff, wordt vooral geroemd om zijn debatkwaliteiten. Zoals iemand schrijft: "Hij bestrijdt het populisme met humor én scherpte in het debat. Zo liet hij Baudet redelijk afgaan in het debat over de baantjescarroussel (‘PSV’ers komen ook niet van het hockeyveld’)."

Net als voorgaande jaren vinden deelnemers dat Klaver vernieuwing en verfrissing in de politiek brengt. Dit jaar wordt vooral gerefereerd aan de meet-ups. Ook noemen mensen het knap dat GroenLinks onder zijn leiderschap is gegroeid van 4 naar 14 zetels: "Een andere, vernieuwende kijk op het politieke landschap. Waardering dat hij in de onderhandelingen zijn rug heeft rechtgehouden."

Khadija Arib en Jeroen Dijsselbloem eindigden op een gezamelijke vierde plek.