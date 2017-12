Code geel voor mist westen, noorden en midden van het land

Het is in de oostelijke helft van het land op de meeste plaatsen bewolkt en er valt plaatselijk wat lichte motregen. Van het westen uit klaart het tijdelijk op en komt lokaal (dichte) mist voor. Daarbij kan de temperatuur in het noorden en oosten tot rond het vriespunt dalen, waarbij er kans is op lokale gladheid. Elders komt de minimumtemperatuur uit rond 3°C. In de nacht neemt de bewolking vanuit het noorden snel toe. Vooral in het noorden en oosten kan er later weer (mot)regen vallen. De wind is noord- tot noordwestelijk en zwak tot matig. In het (noord)oosten is er weinig wind uit veranderlijke richtingen.