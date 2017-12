Regels voor truckers maakt ze een gevaar op de weg

Het nieuwe Europese Mobiliteitspakket ondermijnt de werkomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de werkgelegenheid van beroepschauffeurs en leidt tot een race naar beneden in het wegvervoer. Dat zegt de FNV in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Belangrijkste doorn in het oog zijn de bizar lange dagen en werkweken, waardoor chauffeurs oververmoeid zullen raken. Dat is zeer slecht voor de gezondheid van de chauffeurs en gevaarlijk voor de passagiers en andere weggebruikers. De nieuwe regels zouden moeten gelden voor het hele wegtransport, dus bus-, touringcar- en vrachtwagenchauffeurs.

Tuur Elzinga, internationaal secretaris FNV: ‘We zijn het met het Nederlandse standpunt eens dat rust- en rijtijden in de verordening vastgelegd moeten worden, maar dan moet het wel gaan om fatsoenlijke rust- en rijtijden.’

Langere rijtijden

Het voorstel maakt het straks mogelijk om chauffeurs drie keer zes dagen achtereen te laten rijden met 24 uur (expliciet geen dag, maar 24 uur) rust per zes dagen. Na 18 dagen en twee keer 24 uur rust volgt 87 uur rust. Daarnaast kan het aantal uren dat per werkdag gereden mag worden opgerekt worden, tot wel 15 uur per dag. Tuur Elzinga: ‘Dit levert bizar lange werkdagen en werkweken op, met als gevolg dat chauffeurs oververmoeid raken in de vele dagen die zij achtereen werken. Daar zit niemand op te wachten.’

De FNV wil dat het wegvervoer ook onder de detacherings-richtlijn blijft vallen. Op die manier geldt ook voor chauffeurs ‘Gelijk loon voor gelijk werk’ met betaling van het cao-loon vanaf de eerste dag. Hiervoor is een duidelijke definitie nodig ‘van waaruit’ chauffeurs ‘gewoonlijk werken’. Elzinga: ‘Daarmee kunnen postbusfirma’s aangepakt worden en stoppen we de concurrentie op loonkosten.’

Met betrekking tot de toegang tot het beroep voorziet de FNV een wildgroei aan schijnconstructies als de regels omtrent huurvoertuigen worden geliberaliseerd. In Nederland kennen we nu de eis van dienstbetrekking die dit voorkomt. De FNV pleit er voor de mogelijkheid te behouden om nationale aanvullingen te kunnen make die de arbeidsomstandigheden van chauffeurs verbeteren.

Ook is de FNV bezorgd over de openstelling van het streekvervoer en de impact hiervan voor de kwaliteit van de dienstverlening in het openbaar vervoer.